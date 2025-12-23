Билет сдал, билет принял

Один из крупнейших российских билетных сервисов TimePad сменил руководителя: гендиректор и владелец 5% компании Варвара Семенихина, управлявшая платформой на протяжении шести лет, покинула ее и продала свою долю. Участники рынка отмечают, что ранее продюсерский центр «ON Шоу» обсуждал покупку доли в сервисе, однако после смены своего гендиректора переговоры были приостановлены.

Гендиректор и совладелец сервиса TimePad Варвара Семенихина с 8 декабря покинула должность, следует из данных «Спарк-Интерфакс»: ее должность занял главный операционный директор компании Сергей Шульга. По данным “Ъ”, последний рабочий день госпожи Семенихиной был 19 декабря. Варвара Семенихина ответила “Ъ”, что 19 декабря подписала документы о продаже ее доли (5%): «Я проработала в компании шесть лет, помогла компании пройти этот путь, захотела новых вызовов. Пока я не знаю, где и как я продолжу, хочу сделать паузу и подумать об этом в следующем году. Собственно — вырастила преемника, передала дела, спокойно передала бизнес, чтобы продолжалось его развитие».

TimePad основан Артемом Киселевым, Людмилой Павловой и Дарьей Устюжаниной в 2008 году. Компания специализируется на продаже билетов и помогает организаторам управлять событиями, взяв на себя «технические и бухгалтерские задачи». Ежемесячно проект распространяет более 700 тыс. билетов на события, следует из информации на его сайте.

В 2014 году международный венчурный фонд Target Global вложил в сервис $1 млн и вышел с пятикратным возвратом инвестиций в денежном эквиваленте, отмечал его представитель (см. “Ъ” от 16 февраля 2018 года). Четыре года спустя в капитал TimePad вошел сооснователь Qiwi Сергей Солонин: он выкупил сервис у его основателей и фонда Target Global более чем за $10 млн. Впрочем, в 2023 году бизнесмен продал актив бывшему совладельцу «Like Центра» Константину Гордону. Последний продолжает на 19 декабря оставаться владельцем 90% в ООО «Таймпэд Лтд». По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании за прошлый год составила 319,7 млн руб., чистая прибыль — 5,8 млн руб. Годом ранее выручка ООО была на уровне 243,7 млн руб., чистая прибыль — 17,6 млн руб.

По итогам 2024 года объем билетного рынка достиг 227 млрд руб., увеличившись на 20% год к году. Из них 53 млрд руб. пришлось на концертный сегмент, 45 млрд руб. — на кинотеатральный, 38 млрд руб. принесли музеи и выставки, 49 млрд руб.— театры, еще 12 млрд руб.— спортивные мероприятия. Ранее “Ъ” писал, что за первое полугодие цены на культурные мероприятия в России выросли более чем на 30% (см. “Ъ” от 10 июля).

По данным “Ъ”, ранее продюсерский центр «ON Шоу» (до 1 декабря — МТС Live) обсуждал идею покупки доли в TimePad для усиления своего билетного бизнеса, в частности Ticketland и Ticketscloud. Однако после ухода бывшего гендиректора «ON Шоу» Михаила Минина (см. “Ъ” от 27 ноября) переговоры были поставлены «на стоп», отмечает собеседник “Ъ” в компании. Впрочем, он не исключает, что в будущем господин Минин вернется к этой идее для развития еще одного собственного билетного актива. В «ON Медиа» (ранее — «МТС Медиа») отказались от комментариев, связаться с господином Мининым не удалось.

«Сейчас сервис находится в достаточно стабильном положении, поскольку давно уже занял свою долю на рынке,— отмечает собеседник “Ъ” на рынке развлекательных мероприятий.— Впрочем, финансовые результаты не настолько утешительные. Поэтому сильный инвестор с опытом, как Михаил Минин, компании бы точно пригодился».

Юлия Юрасова