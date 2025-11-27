Билеты в новые руки

Как стало известно “Ъ”, гендиректор МТС (MOEX: MTSS) Live Михаил Минин покидает компанию, с 1 декабря ее возглавит Дмитрий Зорихин. Участники рынка отмечают, что за время руководства господина Минина компания нарастила как операционную выручку, так и долю на рынке массовых и развлекательных мероприятий. Новый глава сосредоточится на повышении операционной эффективности МТС Live, а также развитии билетных сервисов Ticketland и Ticketscloud и других направлений.

Новым гендиректором МТС Live (входит в «МТС Медиа») с 1 декабря станет Дмитрий Зорихин, директор по стратегическому развитию компании, рассказали “Ъ” два собеседника на рынке развлекательных мероприятий и подтвердил источник внутри компании. Приход господина Зорихина говорит об усилении роли холдинга в управлении МТС Live, полагает собеседник в компании: «Он хороший стратег, отлично знает специфику бизнеса». Текущий гендиректор Михаил Минин далее планирует заниматься продюсерскими проектами и экспортом контента в дружественные страны, говорит собеседник “Ъ”.

Представитель «МТС Медиа» подтвердил назначение Дмитрия Зорихина на должность руководителя направления. По его словам, топ-менеджер сосредоточится на повышении операционной эффективности МТС Live, а также развитии билетных сервисов Ticketland и Ticketscloud и других направлений.

Среди последних — сеть федеральных концертных площадок и продюсерский центр «ON Шоу», который консолидирует продюсирование мероприятий.

Михаил Минин начал работать в контуре медийных активов МТС в 2019 году, после продажи оператору билетного сервиса Ponominalu, где он был одним из его владельцев. В 2018 году МТС приобрела одни из крупнейших билетных онлайн-сервисов в России в сегменте культурно-массовых мероприятий Ticketland.ru (100%) и Ponominalu.ru (доля в 21,8% осталась тогда за господином Мининым) за 3,25 млрд руб. В 2020 году МТС объединил билетные сервисы Ponominalu и Ticketland под управлением новой структуры «МТС Entertainment», которую и возглавил господин Минин. Под его руководством структура также закрыла сделку по покупке билетной платформы Ticketscloud. По итогам прошлого года компания нарастила продажи билетов на концерты и в театры на 54%, до 15,3 млн.

Софья Митрофанова, гендиректор «МТС Медиа», в интервью “Ъ” 26февраля: В идеале мы стремимся к присутствию площадки МТС Live в каждом регионе.

До прихода в МТС Дмитрий Зорихин работал в Ford, где с 2012 по 2017 год занимал разные должности — от аналитика инвестиционных проектов до руководителя департамента финансового контроля. Впоследствии он перешел в контур АФК «Система», где был, в том числе, руководителем по планированию. В МТС Live господин Зорихин работает около пяти лет, топ-менеджер занимал в контуре компании должность директора по финансам.

«Михаил Минин — визионер. Он видит рынок целиком, а не только в масштабе интересов своей компании»,— считает продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич. По его мнению, топ-менеджер достаточно хорошо управлял рисками, что является главной задачей в сфере массовых и развлекательных мероприятий. «Дмитрий Зорихин определенно удержит работу МТС Live на прежнем уровне, однако организации все же нужен дополнительный визионер»,— резюмировал господин Бабич. Скорее всего, Михаил Минин достиг поставленных в рамках сделки между Ponominalu и МТС KPI, предполагает собеседник “Ъ” на рынке, поэтому просто решил развиваться дальше самостоятельно.

Юлия Юрасова