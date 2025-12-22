Морской порт в Сириусе откроют летом 2026 года

Летом 2026 года начнет работать морской порт Сириуса. Об этом сообщил глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин на заседании совета федеральной территории.

После открытия морской гавани в Сириусе власти рассмотрят возможность запуска международного морского сообщения с Абхазией, Грузией и Турцией. Сейчас морской терминал переоборудуется в пассажирский порт. Первый этап запуска запланирован на 2026 год — маршрут скоростного судна «Комета», который ходит между Севастополем и Сочи, продлят до Сириуса. Ожидается, что маршрутом за сезон воспользуются около 200 тыс. человек.

По словам Дмитрия Плишкина, в августе 2026 года планируют запустить два экскурсионных и два транспортных маршрута. Четыре корабля будут осуществлять как туристические маршруты, так и транспортные. Сейчас для запуска маршрутов специалисты производят четыре судна — два корабля «Соммерс» и два корабля «Котлин».

Власти федеральной территории ожидают, что международными маршрутами в Абхазию, Грузию и Турцию за сезон воспользуется до 100 тыс. человек. Третий этап запуска порта в 2033 году подразумевает перевод маршрутов на электросуда морского класса, что позволит сократить выбросы углекислого газа от водного транспорта до 30 тыс. т в год.