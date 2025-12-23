Футбол

Рейтинг национальных сборных FIFA

1 (1). Испания — 1877,18 очка. 2 (2). Аргентина — 1873,33. 3 (3). Франция — 1870. 4 (4). Англия — 1834,12. 5 (5). Бразилия — 1760,46. 6 (6). Португалия — 1760,38. 7 (7). Нидерланды — 1756,27. 8 (8). Бельгия — 1730,71. 9 (9). Германия — 1724,15. 10 (10). Хорватия — 1716,88. 11 (11). Марокко — 1716,34. 12 (12). Италия — 1702,06. 13 (13). Колумбия — 1701,3. 14 (14). США — 1681,88. 15 (15). Мексика — 1675,75. 16 (16). Уругвай — 1672,62. 17 (17). Швейцария — 1654,69. 18 (18). Япония — 1650,12. 19 (19). Сенегал — 1648,07. 20 (20). Иран — 1617,02… 33 (33). Россия — 1524,52.

В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга. Следующее обновление рейтинга запланировано на 19 января.