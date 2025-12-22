С начала года объем отгрузки в легкой промышленности Кубани достиг 9,3 млрд рублей

В Краснодарском крае растет производство одежды и текстиля, следует из декабрьского выпуска аналитического доклада «Региональная экономика». Темпы выпуска в третьем квартале превысили показатели второго, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Елисеев, Коммерсантъ Фото: Алексей Елисеев, Коммерсантъ

Рост пошива обусловлен как интересом потребителей к товарам местных производителей, так и госзаказами. Одно из предприятий региона, участвующее в опросах Банка России, отметило увеличение спроса на джинсовую одежду на фоне сокращения поставок из других стран и планирует закупку оборудования для расширения производства.

По данным Краснодарстата, за десять месяцев 2025 года объем отгрузки предприятий легкой промышленности составил 9,3 млрд рублей. В производстве текстиля рост к аналогичному периоду прошлого года достиг 23,7%, одежды — 24,3%, кожи и изделий из нее — 23,4%.

Доклад «Региональная экономика» оценивает экономическую ситуацию в субъектах страны и учитывается при принятии решений по ключевой ставке. В декабрьском выпуске особое внимание уделено загрузке производственных мощностей, доходам населения и жилищному строительству.

Вячеслав Рыжков