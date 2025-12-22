На Кубани конкуренция в коммерческих закупках выросла на 22%

Конкуренция на рынке коммерческих закупок Краснодарского края в 2025 году выросла почти на четверть. По данным B2B-Center, которые приводит БФМ Краснодар, среднее число участников тендера увеличилось на 22% и достигло шести компаний на одну процедуру.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Общее количество тендеров осталось на уровне предыдущего года — около 7 тыс. Наибольшую активность проявили предприятия розничной торговли, нефтепереработки, строительства и агропромышленного комплекса. В сегменте жилищного строительства число закупок выросло на 62%, в металлургии — на 80%.

Крупнейшими заказчиками стали «Магнит», «Славянск Эко», Абинский электрометаллургический завод, строительная компания «НВМ» и банк «Кубань Кредит».

Вячеслав Рыжков