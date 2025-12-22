Горсобрание Сочи одобрило бюджет города на трехлетний период

На очередной сессии городского собрания Сочи депутаты рассмотрели и поддержали девять вопросов повестки. В заседании приняли участие глава города Андрей Прошунин, заместитель прокурора Краснодарского края, прокурор Сочи Вячеслав Овечкин, а также представитель Контрольно-счетной палаты муниципалитета, пишет пресс-служба мэрии курорта.

Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В ходе сессии во втором чтении был принят бюджет Сочи на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Доходная часть бюджета на 2026 год определена в объеме 34,9 млрд руб., расходы запланированы на уровне 36,7 млрд руб. Покрытие дефицита предполагается за счет остатков ранее полученных целевых безвозмездных поступлений, при этом привлечение заемных средств городом не предусматривается.

Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что бюджет сохраняет приоритеты предыдущего бюджетного цикла, сформирован с учетом прогноза социально-экономического развития курорта, индексов цен и динамики налоговых поступлений. Документ, по его словам, остается социальным и инвестиционным, предусматривает модернизацию жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, строительство школ, объектов культуры и социальных домов, а также меры поддержки малого и среднего бизнеса и развитие туристической и санаторно-курортной отрасли.

Председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов подчеркнул, что социальная сфера в бюджете следующего года остается ключевым направлением. Более половины общего объема расходов будет направлено на ее развитие и обеспечение, при этом сохраняются все действующие льготы, гарантии и размеры социальных выплат гражданам, нуждающимся в поддержке.

Проект бюджета был внесен на рассмотрение депутатов в середине ноября и за это время прошел детальную проработку. Расходная часть сформирована на основе 28 муниципальных программ и включает финансирование ремонта дорог, уличного освещения, озеленения, благоустройства общественных пространств, детских и спортивных площадок, а также меры социальной поддержки семей участников СВО, семей с детьми, ветеранов и инвалидов. Кроме того, предусмотрены средства на обеспечение доступности образования, развитие физической культуры и спорта и повышение уровня безопасности населения.

Мария Удовик