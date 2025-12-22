Сочи возглавил рейтинг городов по заработкам риелторов

Сочи стал лидером среди российских городов по уровню доходов специалистов рынка недвижимости. Среднемесячный заработок риелторов в городе-курорте составил 225 тыс. руб., что превышает показатели Москвы, где доходы оцениваются в 210 тыс. руб. Такие данные содержатся в исследовании аналитиков группы «Плюс», с которым ознакомился «Ъ-Сочи».

Фото: администрация Краснодара

В число городов с наиболее высокими доходами риелторов также вошли Краснодар со средней зарплатой 175 тыс. руб. и Екатеринбург — 157 тыс. руб. Исследование охватило более 350 городов России, в которых в сфере недвижимости занято около 550 тыс. человек, включая 178 тыс. специалистов по риелторской деятельности.

Согласно результатам анализа, в профессии преобладают женщины в возрасте от 26 до 35 лет, не состоящие в браке и не имеющие детей. Большинство специалистов имеют высшее и дополнительное образование в сфере экономики, бизнеса, права, менеджмента и психологии. Доля мужчин на рынке составляет 34%. Средний стаж работы риелторов приближается к пяти годам, однако 68% специалистов работают в профессии не более полутора лет.

В среднем риелторы заняты 47 часов в неделю, совершают от 80 до 140 рабочих звонков и ежемесячно проводят порядка 22 показов объектов. В портфеле одного специалиста, как правило, находится около 12 объектов, а число активных клиентов варьируется от 10 до 17 человек. Конверсия обращений в сделки составляет 9,7%, а средний срок сопровождения сделки достигает 21 дня. Для оценки клиентов и анализа рынка 26% агентств применяют инструменты искусственного интеллекта.

В группе «Плюс» отмечают, что даже в условиях нестабильности рынка профессия риелтора сохраняет высокий уровень доходности, особенно в регионах с активным жилищным рынком. По данным ВЦИОМ, 86% клиентов удовлетворены сотрудничеством с риелторами, несмотря на замечания к стоимости услуг, отмечая при этом ценность профессиональной экспертизы и снижения рисков при совершении сделок.

Мария Удовик