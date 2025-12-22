Сочи вошел в тройку самых популярных направлений для отдыха с питомцами

Сочи вошел в тройку наиболее популярных направлений для путешествий с домашними животными в декабре 2025 года. Такие данные представил российский сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру» по итогам анализа пользовательских бронирований.

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, на который пришлось 14% всех поездок с питомцами. Второе место заняла Москва с показателем 12%, третью позицию занял Сочи — 6% от общего числа бронирований. В числе востребованных направлений также оказались Краснодар, Казань, Ялта, Геленджик, Нижний Новгород и Красная Поляна. Замыкает первую десятку Алушта.

Согласно данным сервиса, туристы, планирующие поездку с животными в Сочи, в среднем бронируют размещение на пять ночей, при этом стоимость одной ночи составляет около 3,55 тыс. руб. В Геленджике средняя продолжительность проживания оценивается в три ночи при цене 5,64 тыс. руб. за ночь, в Красной Поляне — четыре ночи при средней стоимости размещения 8,87 тыс. руб.

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в зимний сезон с декабря по март Кубань ожидает около 3 млн туристов, из которых 1,5 млн посетят Сочи. На новогодние праздники в городе будет работать специальный штаб для оперативного решения возникающих проблем. Все службы, включая спасателей и скорую помощь, должны функционировать без сбоев. Штаб возглавит заместитель губернатора Александр Руппель.

В Сочи планируется около 280 тыс. отдыхающих, а также около 200 тыс. человек на однодневные экскурсии. Для размещения туристов подготовлено 636 объектов, включая 169 в горной зоне. В общей сложности номера могут разместить до 88 тыс. человек.

Мария Удовик