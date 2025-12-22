В Ярославской области вырастут зарплаты помощников мировых судей

В Ярославской области с декабря 2025 года зарплаты работников аппарата мировых судей вырастут на 31-53%. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Средняя зарплата помощников мировых судей вырастет до 70 тыс. руб., секретарей судебного заседания — до 55 тыс. руб., специалистов-делопроизводителей — до 48 тыс. руб. По словам губернатора, от этих сотрудников зависят эффективность работы мировой юстиции и доступность правосудия для жителей.

«Такое повышение сделает работу в этой сфере более привлекательной для квалифицированных специалистов, что в конечном итоге положительно скажется на качестве и оперативности рассмотрения дел»,— добавил Михаил Евраев.

С 8 декабря 2025 года в структуре правительства области начало работу агентство по делам юстиции. Оно взяло на себя функции агентства по обеспечению деятельности мировых судей, управления по делам архивов и взаимодействия с законодательными органами. С 1 января к новому агентству также перейдут функции управления ЗАГС.

«Сотрудники органов ЗАГС также станут государственными гражданскими служащими. Для них запланировано повышение заработных плат в среднем на 41%, что увеличит средний доход до 70,4 тыс. руб.»,— сообщил губернатор.

В 2024 году «Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе наблюдается дефицит сотрудников аппарата мировых судей в связи с низкими заработными платами. Не хватает примерно трети специалистов.

Алла Чижова