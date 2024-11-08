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В мировых судах Ярославской области не хватает сотрудников

В Ярославской области наблюдается дефицит сотрудников аппарата мировых судей в связи с низкими заработными платами. Об этом на заседании комитета по законодательству областной думы в ходе обсуждения бюджета на 2025 год заявил депутат Михаил Писарец.

Фото: Яндекс

Фото: Яндекс

Работа мировых судов обеспечивается из регионального бюджета. По словам депутата, в мировых судах не хватает примерно трети специалистов. Господин Писарец привел конкретные примеры.

«В Ленинском, в Кировском районе города, в Переславле нет полной комплектации. Судебный участок №1 Ярославского района главного специалиста нет с октября 2023 года по настоящее время. Судебный участок 2 Ленинского района — с 16.07 уволились все сотрудники»,— привел примеры господин Писарец.

Руководитель агентства по обеспечения деятельности мировых судей Ярославской области Елены Карпенко подтвердила факт нехватки сотрудников. По ее словам, если на 1 января 2024 года уровень «текучести кадров» составлял 30,8%, то 1 ноября он достиг 40%

«У меня три человека в кадровой службе, тем более и они сейчас поувольнялись. Не выдерживают просто такой нагрузки. 80 человек надо уволить, 80 человек найти. И сейчас уже очень сложно найти людей для заполнения вакансий. В Угличе не можем найти помощника мирового судьи. 11 мировых судей работают без секретарей судебного заседания. А секретарь судебного заседания — это процессуальная фигура, которая обязательна для участия в процессе»,— рассказала госпожа Карпенко.

Причиной кадрового дефицита назвали низкие зарплаты. По словам госпожи Карпенко, помощники судей получают в среднем 45 тыс. руб., а главные специалисты и секретари судебного заседания — 39,8-40 тыс. руб. По данным Михаила Писарца, зарплаты еще ниже.

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей предложило ввести ежемесячные премии, «как и у работников иных органов исполнительной власти Ярославской области». Как отметила госпожа Карпенко, премия повысила бы уровень оплаты труда каждого работника на 5-8 тыс. руб. в месяц. В этом случае фонду оплаты труда дополнительно потребуется 26 млн руб. в 2025 году. Министр финансов региона Алексей Долгов сказал, что в бюджете предусмотрено увеличение фонда оплаты труда на 5%. Между тем депутаты предложили правительству все же рассмотреть вопрос введения премий для сотрудников при рассмотрении проекта бюджета во втором чтении.

Алла Чижова

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