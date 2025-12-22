Владелец здания присутственных мест взял кредит на ремонт соседнего ОКН

Банк ДОМ.РФ и девелоперская компания «Сфера» подписали кредитное соглашение о выделении 248 млн руб. на ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Флигель хозяйственный с каретником» на улице Советской. Об этом сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

Московская компания «Сфера» в 2024 году выкупила здание присутственных мест на Советской площади для восстановления и открытия в последующем в нем гостиницы.

В этом году «Сфера» приобрела соседнее здание — «Флигель хозяйственный с каретником», который также требует восстановления. В пресс-службе ДОМ.РФ сообщили, что флигель после реставрации переоборудуют под административное помещение гостиницы, которая откроется в здании присутственных мест.

«Проект интересен для нас не только с точки зрения приспособления его под бизнес-цели, — мы рассматриваем его и как наш социальный вклад в сохранение наследия города. Банк ДОМ.РФ предоставил нам возможность льготного кредитования реставрационных работ, и это позволит нам провести их в течение двух лет. В 2027 году мы уже планируем ввести здание в эксплуатацию»,— цитирует пресс-служба гендиректора «Сферы» Анжеллу Конюкову.

Кредит выдан в рамках президентской программы льготного финансирования объектов культурного наследия, оператором которой выступает ДОМ.РФ. Объект входит в перечень 27 пилотных ОКН, для восстановления которых применяется льготная ставка кредитования 4%, субсидируемая государством.

