Владелец здания присутственных мест купил ОКН на Советской в Ярославле

В Ярославле объект культурного наследия федерального значения «Флигель хозяйственный с каретником» на улице Советской продан московской компании ООО «Сфера». Протокол о подведении итогов аукциона опубликован на сайте «ГИС. Торги». Эта же организация ранее приобрела соседнее здание присутственных мест на Советской площади.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что историческое здание на Советской 1896 года постройки не используется и находится в неудовлетворительном состоянии: у него отсутствует крыша, предполагаются существенные деформации фундаментов. Здание участвует в пилотной программе восстановления памятников архитектуры с возможностью получения льготного финансирования. Согласно данным протокола, ООО «Сфера» купило объект за 12,7 млн руб.

«Строение площадью более 600 квадратных метров приобрел тот же инвестор, который взял на себя обязательства по восстановлению здания Присутственных мест на Советской площади»,— сообщил губернатор Михаил Евраев.

Напомним, что здание присутственных мест после ремонтных работ станет гостиничным комплексом.

Алла Чижова