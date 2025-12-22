СКР: за убийством генерала Сарварова в Москве могут стоять украинские спецслужбы

За убийством в Москве генерал-лейтенанта Фанила Сарварова могут стоять спецслужбы Украины. Об этом заявили в Следственном комитете РФ.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Отрабатываются различные версии убийства, — сообщили в СКР. — Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами».

На данный момент уголовное дело расследуется по статьям об убийстве (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатки (ст. 222.1 УК РФ). По данным «Ъ», статью могут изменить на «Теракт».

