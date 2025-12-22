Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
СКР: за убийством генерала Сарварова в Москве могут стоять украинские спецслужбы

За убийством в Москве генерал-лейтенанта Фанила Сарварова могут стоять спецслужбы Украины. Об этом заявили в Следственном комитете РФ.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Отрабатываются различные версии убийства, — сообщили в СКР. — Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами».

Чем известен погибший при подрыве машины генерал-лейтенант Фанил Сарваров

На данный момент уголовное дело расследуется по статьям об убийстве (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатки (ст. 222.1 УК РФ). По данным «Ъ», статью могут изменить на «Теракт».

Подробности — в материале «Ъ» «Генералу подложили магнитную мину».

Последствия подрыва автомобиля с генерал-лейтенантом Фанилом Сарваровым

Последствия подрыва автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Судмедэксперт осматривает место происшествия

Сотрудник правоохранительных органов на месте происшествия

Последствия подрыва автомобиля

Осмотр места происшествия сотрудниками следственного комитета

Судмедэксперт на месте происшествия

Сотрудник правоохранительных органов осматривает место происшествия

Последствия подрыва автомобиля

Сотрудник правоохранительных органов на месте происшествия

Сотрудники следственных органов осматривают место происшествия

Судмедэксперты на месте происшествия

Сотрудник правоохранительных органов осматривает место происшествия

Последствия подрыва автомобиля

Последствия подрыва автомобиля

