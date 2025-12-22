СКР сообщил о гибели генерала Сарварова при подрыве машины на юге Москвы

За рулем взорвавшегося на юге Москвы автомобиля находился начальник управления оперативной подготовки Генштаба вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. От полученных ранений он погиб, сообщил Следственный комитет РФ. Возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фанил Сарваров

Фото: Минобороны России Фанил Сарваров

Фото: Минобороны России

По данным следствия, взрывное устройство было установлено под днищем машины. СКР в качестве одной из версий рассматривает причастность ко взрыву украинских спецслужб. Дело расследуют по п. «е» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом) и ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ). Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

На сайте Минобороны написано, что Фанил Сарваров — генерал-майор, возглавил управление оперативной подготовки ВС в 2016 году. В 1992–2003 годы участвовал в боевых действиях в Чечне, в 2015–2016 годах служил в Сирии.

ЧП случилось сегодня утром на улице Ясеневой. Изначально СКР сообщал об одном пострадавшем, не называя его имени. Telegram-каналы писали, что какое-то время после взрыва мужчина находился в сознании.