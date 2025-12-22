Убийство генерала Сарварова переквалифицируют на теракт

В уголовном деле об убийстве, возбужденном после подрыва автомобиля начальника Управления оперативной подготовки Вооруженных сил Фанила Сарварова, изменят статью на «Теракт», выяснил «Ъ». Взрыв произошел сегодня утром, от полученных ранений военнослужащий умер в больнице.

СКР сообщил, что взрывное устройство было заложено под днище автомобиля. Генерал получил минно-взрывную травму, у него были повреждены ноги и лицо. В больницу его доставили в тяжелом состоянии, но спасти не смогли. Преступники, которые могут быть связаны с украинскими спецслужбами, использовали магнитную мину, которую заложили под днище машины.

