Акции ЮГК на Мосбирже росли почти на 15% из-за рекордной цены на золото

Стоимость акций ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) на (MOEX: MOEX) Московской бирже росла на 14,2%, до 58,97 коп. за бумагу. По состоянию на 11:20 акции замедлили рост до 11,83% и торгуются на уровне 57,5 коп.

Сегодня утром стоимость февральского фьючерса на золото выросла до $4435,6 за тройскую унцию, что стало новым рекордом. Спотовая цена золота также достигла исторического максимума.

Подробности — в публикации «Ъ» «Серебряные деньки».