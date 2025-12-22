Спотовая цена золота установила новый рекорд выше $4410 за унцию

Цена золота на спотовом рынке обновила максимум: она достигла $4417 за тройскую унцию, следует из данных Investing.com.

Цены на спот-рынке на другие металлы также растут. Серебро подорожало до $68 за унцию (+2,6%). Цена на платину увеличилась на 4,2% (до $2063 за унцию), на палладий — на 4,5% (до $1788 за унцию).

Цены фьючерсов на золото и серебро также обновили максимумы. Стоимость февральского фьючерса на золото выросла до $4435,6 за тройскую унцию, что стало рекордом. Фьючерс на серебро с поставкой в марте 2026 года рос до $69 210 за тройскую унцию.

Серебро и золото обновляют рекорды вторую неделю подряд. С начала года золото подорожало на 60%, палладий — на 64%, платина — на 85%.

