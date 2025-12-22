Житель Тимашевска обвиняется в убийстве знакомого

Тимашевский межрайонный следственный отдел СК России по Краснодарскому краю предъявил обвинение в убийстве 42-летнему местному жителю (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, вечером 13 декабря подозреваемый и его знакомый находились в доме обвиняемого в хуторе Беднягина Тимашевского района и употребляли алкоголь. Во время распития между мужчинами возник бытовой конфликт.

В ходе ссоры подозреваемый нанес руками и ногами множественные удары в голову и тело пострадавшего, от которых тот потерял сознание. Решив, что убил знакомого, обвиняемый попытался скрыть следы преступления — вынес тело на улицу, облил бензином и поджег.

Увидев, что мужчина жив, подозреваемый вызвал медиков и заявил, что обстоятельства происшествия ему неизвестны. Пострадавшего госпитализировали, но на следующий день он скончался в больнице от термических ожогов.

Благодаря тактике допроса и предъявленным доказательствам подозреваемый признался в содеянном и во время проверки показаний рассказал об обстоятельствах произошедшего.

Следователи провели осмотр места происшествия. По ходатайству следствия суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжаются следственные действия и назначен комплекс судебных экспертиз.

Анна Гречко