Кубань вошла в пятерку ведущих регионов по числу МСП в энергетике

Краснодарский край вошел в число лидеров по числу малых и средних предприятий (МСП) в энергетической отрасли, заняв четвертое место в стране с долей 4,3% от общего числа энергетических МСП в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации МСП.

Наибольшее количество энергетических МСП сосредоточено в Москве (8,3%), Московской области (5,4%) и Санкт-Петербурге (5,3%). В числе лидеров также Свердловская и Челябинская области (3,6% и 3,5%), Нижегородская область (2,9%), Татарстан (2,7%), Новосибирская область (2,4%) и Красноярский край (2,3%).

Всего в российской энергетике работают около 12 тыс. МСП, более половины из которых заняты производством тепловой энергии, свыше 4 тыс. — генерацией, передачей и распределением электроэнергии, около 500 — производством и распределением газообразного топлива. В атомной энергетике представлено 38 компаний, а число МСП в производстве электроэнергии из возобновляемых источников за год выросло на 14%.

С начала года МСП в энергетическом секторе привлекли более 4 млрд руб. с использованием инструментов национальной гарантийной системы, что превышает показатель прошлого года в 3,6 млрд руб., отметил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

Вячеслав Рыжков