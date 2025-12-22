Уральцы отправили свыше 250 тыс. вопросов на итоги года с Владимиром Путиным

Жители Уральского федерального округа (УрФО) отправили более 250 тыс. вопросов президенту России на программу «Итоги года с Владимиром Путиным», сообщил в своем Telegram-канале уральский полпред Артем Жога.

Самыми активными на Урале оказались жители Свердловской области, которые задали более 90 тыс. вопросов. Тюменцы отправили 36,4 тыс. вопросов. Из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) поступило 25,2 тыс., из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) — 12,7 тыс. Общая доля вопросов из УрФО от всех, которые россияне задали президенту, составила свыше 8%.

Артем Жога поручил главным федеральным инспекторам быть на связи с «Народным фронтом» по отработке всех поступивших обращений — их рассмотрят в следующем году. «Сегодня на совещании разобрали уральские вопросы, которые прозвучали в эфире. Работа по ним уже идет. Уверен, что каждый будет тщательно проанализирован региональными властями»,— сказал полпред.

Передача «Итоги года с Владимиром Путиным» прошла 19 декабря, она длилась 4 часа 30 минут. По ее итогам губернатор Тюменской области Александр Моор поручил главе Тобольского округа Андрею Ходосевичу отправиться в село Абалак и встретиться с многодетной матерью Гульнарой Баязитовой, которая рассказала президенту о проблемах с выплатами. Кроме того, житель Краснотурьинска (Свердловская область) Дмитрий Отставных получил все необходимое лечение после обращения к Владимиру Путину — уралец пожаловался на нехватку препаратов в городе, также было возбуждено уголовное дело.

Ирина Пичурина