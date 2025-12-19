Глава Тобольского округа приехал в Абалак к семье, обратившейся к Путину из-за выплат

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил главе Тобольского округа Андрею Ходосевичу отправиться в село Абалак и встретиться с многодетной матерью Гульнарой Баязитовой, которая рассказала президенту Владимиру Путину о проблемах с выплатами в рамках прямой линии с главой государства. Как сообщили в информационном центре правительства региона, господин Ходосевич «на месте уточнил, какая помощь необходима». В ведомстве не стали пояснять, удовлетворил ли глава просьбы семьи Гульнары Баязитовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гульнара Баязитова и Андрей Ходосевич

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Гульнара Баязитова и Андрей Ходосевич

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Госпожа Баязитова несколько часов назад рассказала президенту, что является матерью шестерых детей и ждет «пополнения». По ее словам, она работает помощником воспитателя и получает 27 тыс. руб., ее муж — водителем с зарплатой 50-80 тыс. руб., однако средств не хватает, из-за чего они берут подработки и содержат небольшое хозяйство. «Я, как многодетная мама, за 11 лет один раз получила пособие. У нас в прошлом месяце превышение было 100 руб., в ноябре превышение вышло 259 руб., из-за этого у нас никаких льгот. Хотелось бы помощи»,— обратилась она к главе государства.

Владимир Путин подчеркнул, что сокращение мер поддержки при повышении заработка семьи «дестимулирует людей к трудовой деятельности». «Я считаю, что это ошибка со стороны правительства, я уверен, что Минфин и все руководство правительства услышат то, что мы с вами говорит. Попытка получить доходы за счет многодетных семей выглядит аморально. Коллеги поработают, и этот вопрос будет закрыт»,— заверил он.

Господин Путин отметил, что если расходы на ЖКХ превышают 22% от совокупного дохода семьи, то государство обязано оказать поддержку и взять на себя «все, что выше этих процентов». «В некоторых регионах, в Москве, даже не 22% от расходов на ЖКХ, а от 10% расходов на ЖКХ, и уже поступает помощь со стороны региона. Региональные власти должны продолжать эту работу, и на федеральном уровне должны об этом думать»,— призвал глава государства.

Прямая линия с Владимиром Путиным в формате большой пресс-конференции и программы «Итоги года» началась в 12:00 по московскому времени и длилась 4 часа 30 минут. Глава государства ответил на более 70 вопросов. Количество обращений в 2025 году побило рекорд. Предыдущий был установлен в 2023-м, тогда на прямую линию поступило 2,8 млн вопросов. В 2024 году показатель упал до 2,5 млн обращений.

Василий Алексеев