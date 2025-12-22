В Адыгее планируют построить инвестиционный кластер с аэропортом

Специализированный застройщик «На высоте», входящий в строительный холдинг «Еврострой», планирует привлечь не менее 60 млрд руб. на создание международного инвестиционного кластера с аэропортом в Адыгее. Как сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на пресс-службу компании, проект «Долина бизнес-ангелов» предполагает создание 25 тыс. рабочих мест. На территории кластера уже построена клубная резиденция, в планах — строительство международного аэропорта, медицинского центра и образовательной академии International Future Academy (IFA).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Директор по развитию девелопера Юлия Сорокина отметила, что концепция Invest & Relax будет внедрена в Адыгее и может распространяться в других странах, а проект способен стать инфраструктурным прорывом для республики.

Компания создана в 2024 году в Майкопе, специализируется на функциях заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Основным владельцем выступает Бэла Берзегова, владеющая 80% уставного капитала, по 10% принадлежат Мусе и Руслану Шекультировым.

Вячеслав Рыжков