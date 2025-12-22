В морском порту Сочи вечером пройдут стрельбы

В морском порту Сочи 22 декабря с 20:00 до 23:00 запланировано проведение учебных стрельб. Перед началом мероприятий будет организовано речевое оповещение населения. Жителей и гостей курорта призвали сохранять спокойствие, подчеркнув, что тренировки носят плановый характер, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Одновременно сообщается о результатах работы сил противовоздушной обороны в ночное время. В период с 23:30 21 декабря до 07:00 22 декабря дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три из них ликвидированы над территорией Краснодарского края, два — над акваторией Черного моря, один — над Брянской областью.

Всего за ночь, с 20:00 21 декабря до 07:00 22 декабря, средствами противовоздушной обороны был уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Мария Удовик