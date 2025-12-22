Замглавы сельского поселения в Адыгее осужден за халатность из-за обрушения моста

Майкопский районный суд признал заместителя главы администрации Краснооктябрьского сельского поселения виновным в халатности. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным следствия, вечером 26 июня 2025 года частично обрушилась деревянная пешеходная переправа через реку Курджипс в поселке Краснооктябрьский. На мосту находилась местная жительница, которая упала на каменистый берег и получила множественные травмы.

Следствие установило, что авария произошла из-за несоблюдения заместителем главы обязанностей по контролю за техническим состоянием и ремонтом моста. Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил осужденному штраф в размере 60 тыс. руб. и обязал выплатить пострадавшей 400 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, потерпевшая может обратиться в суд с требованием возмещения материального ущерба после проведения соответствующих расчетов.

Вячеслав Рыжков