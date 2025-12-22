В Ростове к шести годам осудили адвоката за мошенничество

Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к шести годам общего режима адвоката за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурант под предлогом помощи в суде взял с родственников обвиняемого 4,5 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

По данным собственного источника «Ъ-Ростов», речь идет об адвокате из Ростова Романе Кржечковском.

Суд установил, что в 2021 году господин Кржечковский получил от родственников обвиняемого 4,5 млн руб. в счет оплаты адвокатских услуг. В действительности фигурант не планировал оказывать юридическую помощь, а деньгами распорядился по собственному усмотрению.

Кроме реального срока, подсудимый получил 600 тыс. руб. штрафа и лишение права заниматься адвокатской деятельностью на три года.

Приговор не вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн