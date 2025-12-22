Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Жителя Крыма будут судить за съемку мест дислокации ПВО в Феодосии

Житель Республики Крым предстанет перед судом по обвинению в государственной измене. Как сообщили в региональной прокуратуре, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяется передача сведений иностранной стороне.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, с декабря 2024 года по апрель 2025 года обвиняемый фотографировал места дислокации средств противовоздушной обороны в Феодосии. Полученные материалы, как утверждают правоохранительные органы, он направлял представителям Главного управления разведки Украины для использования в ущерб интересам Российской Федерации.

Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Верховный суд Республики Крым.

Вячеслав Рыжков

