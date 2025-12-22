Опубликовано видео с места подрыва машины генерала Сарварова
Следователи и криминалисты работают на юге Москвы на месте подрыва машины, в результате которого погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.
Автомобиль военнослужащего взорвался сегодня с утра. Возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. СКР в качестве одной из версий рассматривает причастность ко взрыву украинских спецслужб. По данным «Ъ», преступники использовали магнитную мину, которую заложили под днище машины.
Подробности — в материале «Ъ» «Генералу подложили магнитную мину».
Фотогалерея
Последствия подрыва автомобиля с генерал-лейтенантом Фанилом Сарваровым
1 / 15