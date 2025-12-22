Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Опубликовано видео с места подрыва машины генерала Сарварова

Следователи и криминалисты работают на юге Москвы на месте подрыва машины, в результате которого погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Автомобиль военнослужащего взорвался сегодня с утра. Возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. СКР в качестве одной из версий рассматривает причастность ко взрыву украинских спецслужб. По данным «Ъ», преступники использовали магнитную мину, которую заложили под днище машины.

Подробности — в материале «Ъ» «Генералу подложили магнитную мину».

Последствия подрыва автомобиля с генерал-лейтенантом Фанилом Сарваровым

Последствия подрыва автомобиля

Последствия подрыва автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Сотрудник Следственного комитета на месте происшествия

Сотрудник Следственного комитета на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Судмедэксперт осматривает место происшествия

Судмедэксперт осматривает место происшествия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Сотрудник правоохранительных органов на месте происшествия

Сотрудник правоохранительных органов на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Последствия подрыва автомобиля

Последствия подрыва автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Осмотр места происшествия сотрудниками следственного комитета

Осмотр места происшествия сотрудниками следственного комитета

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Судмедэксперт на месте происшествия

Судмедэксперт на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Сотрудник правоохранительных органов осматривает место происшествия

Сотрудник правоохранительных органов осматривает место происшествия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Последствия подрыва автомобиля

Последствия подрыва автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Сотрудник правоохранительных органов на месте происшествия

Сотрудник правоохранительных органов на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Сотрудники следственных органов осматривают место происшествия

Сотрудники следственных органов осматривают место происшествия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Судмедэксперты на месте происшествия

Судмедэксперты на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Сотрудник правоохранительных органов осматривает место происшествия

Сотрудник правоохранительных органов осматривает место происшествия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Последствия подрыва автомобиля

Последствия подрыва автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Последствия подрыва автомобиля

Последствия подрыва автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

