Опубликовано видео с места подрыва машины генерала Сарварова

Следователи и криминалисты работают на юге Москвы на месте подрыва машины, в результате которого погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Автомобиль военнослужащего взорвался сегодня с утра. Возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. СКР в качестве одной из версий рассматривает причастность ко взрыву украинских спецслужб. По данным «Ъ», преступники использовали магнитную мину, которую заложили под днище машины.

Подробности — в материале «Ъ» «Генералу подложили магнитную мину».