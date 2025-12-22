Кубань заняла 7-е место в итоговом рейтинге регионов РФ

Краснодарский край улучшил позиции в итоговом рейтинге регионов России, подготовленном «РИА Новости». Кубань поднялась на седьмую строчку, набрав 69,38 балла против 65,27 годом ранее и улучшив результат на одну позицию. Соседняя Ростовская область заняла десятое место с показателем 67,81 балла, поднявшись с 12-й позиции и увеличив рейтинговый балл с 63,26. Положительную динамику продемонстрировала и Республика Адыгея, которая переместилась с 57-го на 55-е место, набрав 52,33 балла против 48,49 в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Итоговый рейтинг формируется на основе усредненных показателей по шести направлениям, включая качество жизни, социально-экономическое положение, ситуацию на рынке труда, уровень материального благополучия населения, научно-технологическое развитие и распространенность здорового образа жизни. Лидерами рейтинга, как и годом ранее, остались Москва, Санкт-Петербург и Московская область, чьи совокупные показатели превышают 80 баллов из 100 возможных.

Наиболее заметный рост в рейтинге показали Удмуртия и Республика Крым, поднявшиеся на восемь позиций, тогда как наибольшее снижение зафиксировано у Мурманской области и Камчатского края. Замыкают список Ингушетия и Республика Тыва.

Вячеслав Рыжков