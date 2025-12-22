Полиция Краснодара ищет пропавшего 17-летнего подростка

Полиция Краснодара разыскивает 17-летнего Ивана Мацнева, который 21 декабря покинул Детскую краевую клиническую больницу. Как сообщили в управлении МВД по городу, ранее подросток находился в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Приметы разыскиваемого: рост около 180 см, славянская внешность, плотное телосложение, темно-русые вьющиеся волосы, родинка на правой щеке. В момент ухода он был одет в бело-голубую мастерку, синие джинсы и коричневые ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Ивана Мацнева, полиция просит сообщить по телефонам +7 (901) 888-11-02 или 102.

Вячеслав Рыжков