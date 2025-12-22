В Краснодаре работают почти 1,5 тысячи алкомаркетов

Рынок алкомаркетов Краснодара по итогам 2025 года сформировался и характеризуется высокой концентрацией. По данным старшего эксперта департамента коммерческой недвижимости «Аякс» Максима Артюхова, в декабре в городе насчитывалось 1,453 тыс. торговых точек этого формата, при этом около 20% из них приходится на одного оператора.

Крупнейшим игроком остается сеть «Красное&Белое», представленная 290 магазинами. Второе место занимает «Алкотека» со 143 точками, однако разрыв между лидером и ближайшим конкурентом подчеркивает доминирующее положение первой сети. В следующей группе — операторы со средним масштабом присутствия: «Фанагория» (70 точек) и «Бристоль» (66).

Остальные участники рынка представлены значительно скромнее. В десятку крупнейших также входят Nova Market (33 магазина), Fortuna.Vodka (27), «Очаково» (25), «Абрау-Дюрсо» (24), «Вальма» (22) и «Стрижамент» (15). Доля каждого из них не превышает нескольких процентов, что свидетельствует о фрагментации сегмента за пределами лидеров.

По оценке экспертов, рынок выстроен по иерархической модели с одним выраженным лидером, вторым крупным оператором и группой сетей с ограниченным масштабированием. Развитие происходит в основном за счет перераспределения существующих торговых площадей, а возможности роста во многом зависят от доступности помещений на первых этажах жилых домов и в сложившихся торговых коридорах.

Как отмечает Максим Артюхов, в 2025 году сегмент фактически перешел в стадию зрелости. Ключевым драйвером стали сети «Красное&Белое» и «Бристоль», работающие в формате магазинов у дома с широким ассортиментом, где алкоголь является лишь частью предложения. Именно они, по его словам, оттягивают выручку у классических продуктовых сетей, тогда как нишевые алкомаркеты, включая «Алкотеку», с ними практически не конкурируют. Рост сетей заметно замедлился, условия входа стали жестче, и появление новых игроков в сегменте эксперты считают маловероятным.

Вячеслав Рыжков