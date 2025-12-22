Губернатор Кубани ночью провел заседание оперштаба по атаке БПЛА

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ночь на 22 декабря провел заседание оперативного штаба в связи с атакой беспилотников на Темрюкский район. Совещание состоялось сразу после происшествия, в нем участвовали представители профильных служб и ведомств, вице-губернаторы.

По поручению главы региона на место для координации работ был направлен его заместитель Дмитрий Маслов. В ночь с 21 на 22 декабря в результате падения обломков БПЛА в поселке Волна на одном из терминалов возникли возгорания, были повреждены два причала, два судна и трубопровод. По предварительным данным, пострадавших среди экипажей и персонала на берегу нет.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожаров, на месте задействованы оперативные и специальные службы. Ситуация находится на личном контроле губернатора.

Вячеслав Рыжков