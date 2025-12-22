Белгородская область не снизит затраты на защиту населения при сокращении доходов бюджета

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания 22 декабря поручил в 2026 году сохранить объем финансирования мер, направленных на защиту населения, «несмотря на катастрофические потери доходной части бюджета». Он подчеркнул, что сокращение не обсуждалось на уровне регионального правительства, но на местах, в частности в Шебекинском округе, появились подобные разговоры из-за недополучения главой правильной информации.

«Уже начинаются там попытки обсуждения сокращения людей, которые выполняют функции по защите населения — в рамках гражданской защиты, работы самообороны, ДНД (добровольная народная дружина — прим. «Ъ-Черноземье»). Это недопустимо. Сокращения со стороны области в 2026 году не будет. Если они (средства) не в полном объеме внесены — не вижу здесь ничего страшного, будем дополнять в течение 2026 года. Эту информацию говорю в прямом эфире, чтобы все четко понимали, что эта работа для нас крайне важна»,— заявил Вячеслав Гладков.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», доходы Белгородской области в 2026 году запланированы в размере 160,3 млрд руб., а расходы — 173,8 млрд руб. при дефиците 13,5 млрд руб. Доходная часть в таком случае станет наименьшей за последние три года. На минувшей неделе также стало известно, что область по решению правительства РФ получила из федерального бюджета 2,2 млрд руб. «на поддержание финансовой стабильности».

Денис Данилов