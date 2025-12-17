Правительство выделило Белгородской области 2,2 млрд на стабильность бюджета
Белгородская область по решению правительства РФ получила из федерального бюджета 2,2 млрд руб. «на поддержание финансовой стабильности». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в утреннем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
По словам губернатора, область понесла значительные потери доходов в текущем году, поэтому дотация стала необходимой «после огромного сокращения доходов областного бюджета, плановых расходов от плановых доходов».
Дополнительное финансирование было выделено по итогам встречи господина Гладкова с министром финансов РФ Антоном Силуановым в ноябре. На встрече обсуждались вопросы поддержки регионального бюджета в связи со снижением налоговых поступлений.
