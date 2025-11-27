Бюджет Белгородской области на 2026 год принят с дефицитом 13,5 млрд

Депутаты Белгородской областной думы приняли в первом чтении проект бюджета региона на 2026 год с дефицитом в 13,5 млрд руб. Законопроект был поддержан на третьем заседании регионального парламента, где также рассмотрели поправки в бюджет на 2025 год, сообщили в облдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Доходы области в 2026 году запланированы в размере 160,3 млрд руб., расходы — 173,8 млрд руб. Большая часть расходов будет направлена на социальную сферу: более половины заложенных средств пойдет на выполнение социальных обязательств, включая здравоохранение, образование и культуру.

В повестку заседания вошли вопросы утверждения бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на трехлетний период и внесения изменений в бюджет этого фонда на 2025-2027 годы. Доходы и расходы фонда в следующем году составят порядка 32,1 млрд руб.

О том, как сокращают социальные и оборонные расходы в бюджетах макрорегиона на будущий год — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова