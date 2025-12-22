Кубань лидирует в ЮФО по количеству вакансий для энергетиков

Краснодарский край лидирует среди других субъектов Южного федерального округа по количеству вакансий для энергетиков, размещенных в 2025 году на рекрутинговом онлайн-сервисе hh.ru. На Кубань пришлось 50% от всего объема предложения от работодателей ЮФО в этой сфере, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе hh.ru Юг.

В пятерку лидеров также вошли Ростовская область — 29%; Волгоградская область — 16%; Астраханская область — 4%; Республика Калмыкия — 2%. Всего на юге России работодатели разместили на hh.ru более 1,7 тыс. вакансий для специалистов энергетической отрасли.

Больше всего энергетикам готовы платить в Астраханской области — 114,9 тыс. руб. На Кубани таким специалистам предлагают 91 тыс. руб., на Дону — 87,1 тыс. руб., в Адыгее — 82,7 тыс. руб., в Калмыкии и Волгоградской области — по 80 тыс. руб.

«Энергетика остается фундаментальной отраслью российской экономики, и ее кадровый потенциал постоянно растет и модернизируется. Мы видим качественное изменение запроса компаний: работодатели все чаще ищут специалистов, способных работать на стыке инженерного знания и цифровых технологий»,— отметила директор департамента исследований hh.ru Мария Игнатова.

Как рассказали в пресс-службе hh.ru Юг, в контексте цифровой трансформации энергетики меняются и требования к специалистам этой сферы. Так, за последние три года в предложениях от работодателей увеличился запрос на цифровые навыки: навыки работы в SCADA-системах (диспетчеризация и управление) — в 5,5 раза; владение системами автоматизированного проектирования (Autodesk Revit) — в 3,6 раза; знание систем 3D-моделирования (SolidWorks, Компас-3D) — в 3,4 раза; работа с BIM-технологиями (nanoCAD) — в 3,5 раза; умение работать с ERP-системами (1С:ERP, SAP ERP) — в 4,4 раза.

Маргарита Синкевич