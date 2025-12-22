На Дону соискатели-энергетики ожидают зарплаты на 28% выше рыночных

Работодатели ЮФО разместили свыше 1,7 тыс. вакансий для энергетиков в 2025 году. Такие данные накануне Дня энергетика представили «Ъ-Ростов» аналитики крупнейшего российского рекрутингового сервиса hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Лидером по количеству предложений стал Краснодарский край — 50% от общего числа вакансий в отрасли. На втором месте Ростовская область с 29%, третью позицию занимает Волгоградская область — 16%. Замыкают пятерку Астраханская область и Республика Калмыкия с долями 4% и 2% соответственно.

По уровню зарплатных предложений первенство держит Астраханская область со средней суммой 114, 9 тыс. руб. В Краснодарском крае энергетикам предлагают 91тыс. руб., в Ростовской области — 87,1 тыс. руб. Специалисты в Адыгее могут рассчитывать на 82, 7 тыс. руб., а в Калмыкии и Волгоградской области — на 80 тыс. руб.

Ожидания кандидатов превышают рыночные реалии. Медианная зарплата, на которую рассчитывают соискатели, составляет 126 тыс. руб. — на 28% больше предложений работодателей. Наиболее амбициозные запросы у специалистов из Калмыкии — 130 тыс. руб., Астраханской области — 120 тыс. руб. и Краснодарского края — 119 тыс. руб.

«Мы видим качественное изменение запроса компаний: работодатели все чаще ищут специалистов, способных работать на стыке инженерного знания и цифровых технологий»,— отметила Мария Игнатова, директор департамента исследований hh.ru.

Валентина Любашенко