Трамп и глава Пентагона ночью выступят с заявлением

Президент США Дональд Трамп 23 декабря в 00:30 мск сделает заявление. Вместе с ним выступят глава Министерства войны Пит Хегсет и командующий ВМС Джон Фелан, следует из графика Белого дома.

Дональд Трамп

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters Дональд Трамп

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Чему будет посвящено выступление господина Трампа, пока неизвестно. За час до этого президент США заслушает закрытый брифинг по разведке.

На прошлой неделе американский журналист Такер Карлсон говорил, что Дональд Трамп собирается объявить о начале войны с Венесуэлой, однако во время своего обращения 18 декабря президент США не упоминал эту страну. Вслед за расширением военного присутствия у побережья Венесуэлы с сентября США наносят удары по судам, которые, по утверждению американской стороны, причастны к наркоторговле. На прошлой неделе господин Трамп не исключил войны США с Венесуэлой.

