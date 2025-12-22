В Батайске пешеход погиб под колесами Volkswagen Caddy

В Батайске накануне вечером, 21 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 44-летний пешеход. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предварительно, в районе улицы Промышленной, 33Г, 25-летний водитель автомобиля Volkswagen Caddy допустил наезд на пешехода, который двигался по правой обочине по ходу движения автомобиля. В результате происшествия пешеход скончался на месте.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Константин Соловьев