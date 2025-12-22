Главные новости к утру 22 декабря

Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев намекнул, что следующие переговоры России и США могут пройти в Москве.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с Кириллом Дмитриевым сказал, что власти России в полной мере настроены на завершение российско-украинского конфликта.

США и Украина на переговорах во Флориде обсудили «общий стратегический подход» к урегулированию конфликта, а также сроки и последовательность дальнейших шагов, сообщил Стив Уиткофф.

В Краснодарском крае в результате налета БПЛА повреждены два причала и два судна в порту Тамань. Началось несколько пожаров площадью от 1 тыс. до 1,5 тыс. кв. м.

По информации Axios, Израиль предупредил США о том, что масштабные ракетные учения Ирана могут быть прикрытием для подготовки к реальному удару.