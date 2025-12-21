Уиткофф: США и Украина обсудили сроки следующих шагов урегулирования
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что на переговорах с украинской делегацией стороны обсудили «общий стратегический подход» к урегулированию конфликта. Он уточнил, что к дискуссии присоединялись советники по национальной безопасности европейских стран.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Особое внимание уделили обсуждению сроков и последовательности следующих шагов»,— написал господин Уиткофф в соцсети X. Он добавил, что власти Украины нацелены на завершение боевых действий.
По словам спецпредставителя, США и Украина провели отдельную встречу, на которой обсуждали «четыре ключевых документа». Речь идет о «дальнейшем развитии» мирного плана из 20 пунктов, сближении позиций по системе гарантий безопасности, а также развитии «плана относительно экономики и процветания» Украины.
Очередной раунд переговоров США и Украины начался 19 ноября. 20 и 21 декабря проходят встречи Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым.