Уиткофф: США и Украина обсудили сроки следующих шагов урегулирования

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что на переговорах с украинской делегацией стороны обсудили «общий стратегический подход» к урегулированию конфликта. Он уточнил, что к дискуссии присоединялись советники по национальной безопасности европейских стран.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф

«Особое внимание уделили обсуждению сроков и последовательности следующих шагов»,— написал господин Уиткофф в соцсети X. Он добавил, что власти Украины нацелены на завершение боевых действий.

По словам спецпредставителя, США и Украина провели отдельную встречу, на которой обсуждали «четыре ключевых документа». Речь идет о «дальнейшем развитии» мирного плана из 20 пунктов, сближении позиций по системе гарантий безопасности, а также развитии «плана относительно экономики и процветания» Украины.

Очередной раунд переговоров США и Украины начался 19 ноября. 20 и 21 декабря проходят встречи Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым.