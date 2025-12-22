Axios: Израиль предупредил США о возможной атаке Ирана

Израиль через каналы военной разведки предупредил администрацию президента США о том, что масштабные ракетные учения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана могут быть прикрытием для подготовки к реальному удару. Об этом пишет Axios со ссылкой на израильские и американские источники.

По словам собеседников издания, 20 декабря начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир говорил по телефону с главой Центрального командования США адмиралом Брэдом Купером. На встрече в Тель-Авиве 21 декабря господин Замир заявил, что перемещения иранских ракет могут быть подготовкой к нападению и призвал к координации обороны.

Один из израильских источников считает, что вероятность атаки составляет менее 50%, однако в Иерусалиме снизили допустимый уровень риска после вторжения Хамаса в октябре 2023 года. Американская разведка, по данным источника Axios, пока не видит признаков неизбежности иранского удара.