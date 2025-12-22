Два причала и два судна повреждены при налете БПЛА на порт в Краснодарском крае

В поселке Волна Краснодарского края в результате налета беспилотников повреждены два причала и два судна. На причалах начались пожары площадью от 1 тыс. до 1,5 тыс. кв. м.

«Все, кто находился на борту кораблей, эвакуированы. Ни среди членов экипажа, ни среди сотрудников на берегу пострадавших нет»,— сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram. Пожарные тушат пожары в порту. На месте также работают оперативные и специальные службы.

Вблизи поселка Волна находится морской порт Тамань, где проходит перевалка грузов на экспорт. Ранее оперштаб сообщал, что при налете БПЛА в одном из терминалов поврежден трубопровод.