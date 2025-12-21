«Локомотив-Кубань» победил «Нижний Новгород» в матче Единой лиги

Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 105:101.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Самым результативным игроком стал защитник «Нижнего Новгорода» Айзея Вашингтон (27 очков). В составе «Локомотива» больше всех очков заработал Винс Хантер (17).

До этого «Локомотив-Кубань» потерпел поражение три раза подряд. Сейчас команда занимает пятое месте в турнирной таблице с 11 победами в 17 встречах. «Нижний Новгород» (4 победы, 12 поражений) находится на девятой позиции.

28 декабря «Локомотив» примет саратовский «Автодор», «Нижний Новгород» двумя днями ранее встретится на домашней площадке с «Самарой».

Дмитрий Холодный