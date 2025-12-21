Прокуратура пытается запретить прогулки на спортивных яхтах в Геленджике

Новороссийская транспортная прокуратура требует запретить Черноморской ассоциации развития яхтенного туризма и спорта (парусный клуб Navetru) проводить в Геленджике развлекательные морские прогулки, пишет «Ъ». Прокуратура считает, что организация туристических поездок на спортивных яхтах осуществляется незаконно и представляет опасность для жизни пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Летом 2024 года, во время морской прогулки в Геледжикской бухте, затонула яхта Raya. В результате происшествия одна женщина погибла, остальных пассажиров спасли. Капитан яхты Илья Хафизов и основатель клуба Константин Муругов выступают подсудимыми по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Процесс проходит в Геленджикском городском суде.

Следствие установило, что прогулка на яхте Raya была оформлена как курс обучения управлению судном. Вместе с тем Черноморская ассоциация развития яхтенного туризма и спорта, которая может распоряжаться восемью яхтами класса МХ-700, не имеет лицензии на образовательную деятельность. Также у организации нет разрешения на перевозку пассажиров.

Транспортная прокуратура обратилась в Прикубанский райсуд Краснодара, который согласился с ее доводами о том, что парусному клубу Navetru разрешена только деятельность в области спорта, а именно участие в соревнованиях. Краевой суд по жалобе собственников яхт, которых не привлекли к разбирательству, отменил решение первой инстанции. В данный момент дело рассматривается повторно.