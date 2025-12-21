Ярославская птицефабрика «Волжанин» приостановила отгрузку продукции

Крупнейшее предприятие региона по производству куриного яйца ОАО «Волжанин» уведомило контрагентов о приостановке отгрузки продукции. Об этом сообщает «Ъ», в распоряжении которого есть копия письма компании.

По словам собеседников «Ъ» на птицеводческом рынке, причиной приостановки отгрузки могло стать выявление на площадке предприятия высокопатогенного гриппа птиц.

В связи с этим областная государственная ветеринарная служба напомнила предприятиям региона о защитных мерах, а именно о запрете на посещения фабрик посторонними, ужесточении контроля за дезинфекцией, обеспечении термической обработкой кормов. В областном министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка «Ъ-Ярославль» пока не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о вспышке птичьего гриппа.

ОАО «Волжанин» зарегистрировано в селе Ермаково Рыбинского района Ярославской области в 1993 году. Входит в топ-10 российских предприятий по производству яиц. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании за 2024 год составила 10,9 млрд руб., чистая прибыль — 4,5 млрд руб.

По данным Ярославльстата, на которые ссылалось правительство области, в январе – сентябре 2025 года ОАО «Волжанин» произвело 1,1 млрд штук яиц, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.