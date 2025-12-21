В Краснодарском крае вечером 21 декабря объявили ракетную опасность

На территории Краснодарского края объявлена ракетная опасность. Соответствующие уведомления от МЧС России жители региона получили 21 декабря в 20:33.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / nvrskadm Фото: https: / t.me / nvrskadm

Тем, кто находится в зданиях, советуют отойти от окон и укрыться в комнатах с глухими стенами. Если сигнал тревоги застал вас на улице, следует укрыться в ближайшем паркинге или подземном переходе.

При обнаружении обломков ракет подходить к ним запрещается в целях безопасности. Необходимо сообщить о находке по телефону 112.

Наталья Решетняк