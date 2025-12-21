В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность

На территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность. Оповещения были разосланы жителям региона через официальное приложение МЧС России.

Гражданам, находящимся в зданиях, рекомендуют отойти от окон и укрыться в помещении без остекления (коридоре или кладовой). Тем, кто на улице, нужно укрыться в ближайшем здании, защищенном помещении или складках местности. «Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности»,— сказано в сообщении.

При обнаружении обломков БПЛА необходимо позвонить по номеру 112.

Дмитрий Холодный