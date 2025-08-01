Торговый компромисс

Белый дом поддержал сохранение участия электронных торговых площадок (ЭТП) в системе продаж госсобственности ради повышения конкуренции за активы и доходов казны — правительство одобрило проект поправок к закону «О конкуренции» ко второму чтению в Госдуме в виде, который оставляет за представителями рынка такой функционал. Минфин, по данным “Ъ”, добивался обязательной регистрации покупателей и заключения сделок только в госинформсистеме «Торги», оператором которой выступает Федеральное казначейство, но также согласился с предложенным вариантом — в ГИС «Торги» будут передаваться все данные о сделках. Представители ЭТП довольны сохранением за площадками полномочий, источник же “Ъ”, знакомый с позицией Минфина и Казначейства, говорит, что ведомства и не рассчитывали «вытолкнуть» ЭТП из системы и добивались только переноса в ГИС всех юридически значимых действий. Законопроект, однако, не успел пройти Госдуму в весеннюю сессию и не вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Паузу в правительстве рассчитывают использовать для доработки инфраструктуры торгов госсобственностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство поддержало компромисс, найденный вице-премьером Дмитрием Григоренко для возглавляемого Антоном Силуановым Минфина и остальных участников системы торгов казенной собственностью

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Правительство поддержало компромисс, найденный вице-премьером Дмитрием Григоренко для возглавляемого Антоном Силуановым Минфина и остальных участников системы торгов казенной собственностью

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Белый дом одобрил поправки ко второму чтению законопроекта ФАС по введению единых правил продажи госимущества на торгах по аналогии с госзакупками (см. “Ъ” от 30 июля). Правда, с 1 сентября 2025 года, как предполагалось ранее, закон не заработает: весенняя сессия нижней палаты парламента завершена 26 июля.

Главная интрига вокруг правительственных поправок ко второму чтению проекта была связана с намерением Минфина минимизировать роль ЭТП в торгах, подтвердил “Ъ” источник, знакомый с разработкой документа: ведомство настаивало на введении требования регистрировать и проводить сделки не на ЭТП, а непосредственно в ГИС «Торги», и разногласия по этому вопросу были сняты по решению вице-премьера Дмитрия Григоренко, благодаря чему удалось достичь относительного компромисса — роль ЭТП в системе не упраздняется, однако вся информация о сделках передается в ГИС «Торги».

Как пояснил “Ъ” высокопоставленный источник, знакомый с позицией Минфина и Казначейства, у ведомств «никогда и не было идеи вытолкнуть ЭТП из системы размещения госзаказа и торгов федеральным имуществом». «ЭТП давно работают и в ЕИС в сфере закупок, и в системе продаж Росимущества, и важность их торгового функционала никто не оспаривает. Но регулятор настаивает на том, что все юридически значимые действия в отношении и закупок, и продаваемой, и передаваемой в аренду государственной собственности должны совершаться в профильных госинформсистемах — ЕИС и ГИС "Торги"»,— говорит собеседник “Ъ”. В первую очередь это касается заключения договоров продажи и аренды: для регулятора важно, чтобы вся чувствительная информация поступала в информсистемы в одном формате и была доступна в реальном времени. Поэтому в целом найденным компромиссом в ведомствах удовлетворены. «Это самый близкий вариант к тому, что нужно»,— говорит источник “Ъ”. При этом пауза, вызванная переносом законопроекта на осеннюю сессию Госдумы, дает возможность технико-юридического уточнения формулировок, поясняет он: «Это важно, потому что в работе у регуляторов находится целый пакет поручений по выстраиванию финансовой инфраструктуры для наращивания и организации предсказуемого поступления доходов от продажи и управления госсобственностью, и по ним также идет активная работа».

Представители ЭТП, которые в 2018 году опасались монополизации рынка в связи с усилением влияния ЕИС (см. “Ъ” от 15 марта 2018 года), теперь также считают, что минимизация их роли в системе маловероятна. «Сложно представить, что при реализации государственного и муниципального имущества будет игнорироваться создававшаяся не одно десятилетие инфраструктура федеральных операторов ЭТП с уникальной экспертизой в IT-отрасли, высокой степенью капитализации и налоговых отчислений»,— отмечает руководитель секции имущественных торгов электронной площадки «РТС-тендер» (входит в IT-платформу В2В-РТС) Виктор Баранов. Минфин, в свою очередь, также заинтересован не только в увеличении доходов в бюджет, но и в поддержании конкуренции на рынке, комментирует генеральный директор «ТЭК-Торг» (входит в группу компаний «Петербургская биржа») Марат Загидуллин. «Именно в этой логике из финансовой модели исключается взимание ЭТП тарифа для облегчения доступа к торгам потенциальным участникам»,— говорит он, подчеркивая, впрочем, что в случае с госзакупками тарифная модель зарекомендовала себя достаточно хорошо.

Полина Попова, Олег Сапожков