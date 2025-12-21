В приюте Аксайского района обнаружены трупы животных

Прокуратурой Ростовской области организована проверка соблюдения требований федерального законодательства в связи с обнаружением трупов животных в приюте в Аксайском районе. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер реагирования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным «161.RU», речь идет о приюте «Забытые сердца», но территории которого волонтеры 21 декабря обнаружили трупы около 200 животных.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной правоохранительным органом по факту ненадлежащего содержания животных.

Наталья Белоштейн